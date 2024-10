Se l’outlet di Barberino sposa i manga

Eva

Desiderio

Non solo moda, non solo accessori, non solo cibo. A Barberino Outlet si torna a parlare coi propri clienti anche di arte, divertimento, tendenze culturali. Un altro modo per arricchire il territorio, dilatare gli interessi dei clienti, creare un dibattito culturale moderno. Ed ecco l’ultima sfida: un’immersione nel panorama dei Manga in accordo con Lucca Comics & Games, manifestazione internazionale che non ha bisogno di presentazioni e che esplora sempre le dimensioni di sogno e di bellezza e contenuti dei fumetti. Con questa partnership Barberino Outlet si avvicina a Lucca e a una importante manifestazione della cultura contemporanea che ogni anno richiama in città oltre 300mila persone. Ora anche gli ospiti dell’Outlet di Barberino potranno avvicinarsi a questi mondi straordinari e per tanti ancora sconosciuti. Un messaggio che avvicina la struttura ai suoi visitatori. In questo ambito fino al 27 ottobre si terrà la preview esclusiva con unica data in Toscana della mostra “Corpus Animae”, anteprima assoluta del maestro Yoshitaka Amano, che arriverà poi a Milano alla Fabbrica del Vapore (la mostra a Barberino Outlet è con ingresso gratuito ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 20.00). L’arte dell’illustratore giapponese è entrata nelle case di miliardi di persone sotto forma di graphic novel come Vampire Hunter D e The Sandman, visual per brand come Vogue e Dc Comics, videogiochi iconici come Final Fantasy, anime e film d’animazione, come Pinocchio, Hurricane Polimar, Yattaman e Time Bokan, scenografie teatrali e illustrazioni di libri.

Amano, pittore riconosciuto e stimato nei circuiti più raffinati, è arrivato al grande pubblico attraverso i personaggi realizzati per Final Fantasy, la serie di videogiochi di ruolo giapponese diventata uno dei più grandi brand del divertimento interattivo. Ma tutto questo non basta: sabato 19 e sabato 26 ottobre è la volta dei workshop gratuiti della durata di un’ora in collaborazione con Manga School di Lucca, dedicati alla creazione di personaggi manga.