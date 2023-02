Se la vita è solo guai "Thanks for vaselina"

E’ uno degli spettacoli più interessanti, eccentrici, frizzanti e graffianti degli ultimi anni per un mix di risate e riflessioni su splendori e miserie di questa nostra schizofrenica e "dissociata" società. E’ "Thanks for vaselina", spettacolo cult di Carrozzeria Orfeo, che ha girato i più grandi teatri d’Italia, strappando applausi, e che domani (ore 21) va in scena al Teatro Puccini e per la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi. Sul palco Sonia Barbadoro (Lucia), Carlotta Crolle (Wanda), Gabriele Di Luca (Fil), Pier Luigi Pasino (Annalisa) e Massimiliano Setti (Charlie). Lo spettacolo, che nel 2023 festeggia dieci anni dal debutto, è diventato anche un libro, publbicato nel 2019 da CuePress.

"Thanks for vaselina" racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli "ultimi" e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento. Genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’"istante" che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore.

Barbara Berti