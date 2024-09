Scuole, finito il restauro estivo. Tutto pronto per la prima campanella. Dalla struttura di Panzano fino all’asilo nido e la primaria passando dai plessi delle frazioni. Rifatti giardini, aule e infissi

Conclusi i lavori di manutenzione estiva delle scuole di Greve in Chianti. All’infanzia di Panzano sono state effettuate delle riprese all’intonaco rovinato, è stato collocato il fermaporta ed è stata aggiunta la ghiaia al giardino dell’area esterna. Nella primaria sono state sostituite le lavagne interattive in tutte le aule. Inoltre sono stati installati le tende nelle aule che ne erano prive e nella biblioteca ed è stato messo in sicurezza il corrimano delle scale adiacenti all’ingresso.

Il nido del capoluogo è stato provvisto di tende e zanzariere e anche all’infanzia sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione. Quanto all’edificio comunale Munari, che quest’anno accoglierà alcune classi della scuola primaria di Greve, sono state installate delle lavagne interattive e adeguati i servizi igienici.

Nella scuola medie, oltre ad alcuni interventi sulla pavimentazione davanti all’ingresso della scuola e all’installazione di tende nelle aule dove mancavano, il Comune ha provvisto ad installare i pannelli fonoassorbenti nell’aula ex tecnica e ad effettuare l’allaccio dell’acqua nella corte interna. Una porzione di pavimentazione è stata risistemata anche nel nido di Greti, mentre alla scuola dell’infanzia di Strada sono stati effettuati interventi alle tende, al cancello di ingresso e agli infissi.

Quanto alla primaria è stato sistemato l’intonaco rovinato nel corridoio e nell’aula di informatica. Sostituzione inoltre, di alcuni vetri e miglioramento di alcune aree del tetto. All’infanzia di San Polo i lavori hanno riguardato la fornitura e posa di tende esterne, di un nuovo gazebo e la risistemazione dell’area esterna. Tra le opere più rilevanti alla scuola primaria di San Polo, la realizzazione di uno spazio per i docenti dotato di appendiabiti e mensola in ogni classe; il rifacimento del manto di copertura in corrispondenza della mensa; la manutenzione del cancello di ingresso. "Abbiamo effettuato – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Saturnini – interventi di varia entità grazie al lavoro dei dipendenti dell’ufficio tecnico e degli operai del cantiere comunale".

Andrea Settefonti