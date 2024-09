Scuole, finito il restauro estivo. Tutto pronto per la prima campanella

Al rientro in classe, i millenovecento studenti delle tredici scuole di Figline e Incisa Valdarno troveranno alcune novità: durante l’estate gli operai, approfittando delle classi vuote, si sono messi all’opera per una manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni plessi.

Tinteggiature, manutenzioni su bagni e pavimentazione, sistemazioni esterne sono costate in tutto al Comune quasi 160mila euro.

Gli interventi più impegnativi hanno riguardato la scuola primaria Cavicchi col completo rifacimento dei bagni al piano terra, la scuola dell’infanzia di Ponte agli Stolli che ha una nuova pavimentazione antitrauma interna, la scuola primaria di San Biagio dove è stata realizzata una copertura ombreggiante nel resede esterno che scherma il giardino e la palestra della scuola secondaria di Incisa, dove sono state effettuate delle tinteggiature.

Ultimata nelle settimane più calde anche la seconda tranche di lavori di efficientamento energetico dal valore totale di 130mila euro finanziati da fondi PNRR della scuola dell’infanzia di via Piave: il nuovo sistema di aerazione si va ad aggiungere ai lavori su caldaie, impianto fotovoltaico, cappotto termico e quadri elettrici già ultimati a gennaio.

Le scuole dell’infanzia di via Piave, Cavicchi e Ponte agli Stolli, primarie San Vito, Del Puglia, San Biagio, Petrarca, La Massa, Matassino e Cavicchi e secondaria di Matassino hanno inoltre anche nuovi arredi.

Tra queste armadi, sedute, scaffalature e librerie per gli interni e mobili contenitori, panchine, casette, sedute per gli esterni, per un investimento comunale di circa 20 mila euro.

Manuela Plastina