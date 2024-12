Scuole fiesolane, tra accorpamenti e nuova didattica. A rischio le elementari al Girone. Genitori in rivolta

Edifici ristrutturati ex novo e aule vuote, lavori in corsi e ancora da partire, oltre proposta innovative di didattica. Dopo le assemblee, sabato prossimo al Teatro di Fiesole arrivano gli Stati generali della scuola, ovvero una giornata di confronto a 360gradi per decidere insieme (famiglie, presidi e politici) come riorganizzare al meglio le scuole locali. Sia chiaro: ancora non c’è niente di deciso. Lo ha ribadito l’assessore Francesco Sottili rispondendo ad una domanda di attualità del consigliere comunale del centrodestra Edoardo Canino. Il tempo però stringe. I genitori premono per capire cosa succederà, specie nella Valle dell’Arno, dove già il prossimo settembre si potrebbero avere grosse novità. A cominciare dalla didattica Dada, ovvero l’insegnamento "per ambienti di apprendimento", nella quale ogni materia ha un classe dedicata e a spostarsi sono gli studenti. Ma non solo. L’amministrazione propende per il trasferimento delle classi delle medie da Compiobbi a Girone, al posto delle elementari. L’immobile è stato ristrutturato l’anno scorso ma, a causa del calo degli iscritti, oggi ospita solo tre classi e l’anno prossimo rischia di vederne cancellata un’altra. La proposta avanzata dal Comune è quindi quella di accorpare le elementari a Compiobbi. Il tutto a partire da settembre. Ma le iscrizioni, come è noto, vanno fatte entro febbraio. L’argomento è quindi oggetto di discussione da settimane. "Vogliamo sapere dove i nostri figli andranno - hanno detto i genitori di Compiobbi e Sieci nell’assemblea di giovedì a Girone mentre oggi alle 18 l’incontro sarà alla Casa del Popolo di Caldine - Un conto è andare a Compiobbi; altro spostarsi fino a Girone. Fatecelo sapere perché dobbiamo valutare iscriverci a Pontassieve".

Daniela Giovannetti