Scuole di Firenze, lavori durante le vacanze di Natale: manutenzioni e riqualificazioni per oltre 250 mila euro

Firenze, 23 dicembre 2024 – Le vacanze natalizie a Firenze diventano l’occasione per dare un nuovo volto a diverse scuole della città. Approfittando della pausa dalle lezioni, i servizi tecnici del Comune, in collaborazione con l’assessorato all’Educazione, hanno programmato un pacchetto di interventi di manutenzione che interesseranno dieci plessi scolastici. L’idea è quella di concentrare i lavori in un momento in cui le attività didattiche sono sospese, riducendo così al minimo i disagi. L’operazione, che avrà un costo complessivo di oltre 250 mila euro, prevede sia lavori di ordinaria manutenzione che migliorie più significative.

Tra le scuole coinvolte ci sono la scuola d’infanzia e primaria Andrea Del Sarto, dove si procederà alla pittura delle volte del corridoio, e la scuola d’infanzia Pilati, che vedrà interventi sulla copertura e sul lucernario. Alla scuola Boccaccio, che ospita sia l’infanzia che la primaria, sarà rifatto un tratto della tubazione del riscaldamento, mentre alla secondaria Puccini verrà sistemata l’aula di musica. Non mancano interventi più strutturali, come quello alla secondaria San Brunone, dove inizieranno i lavori per il miglioramento antisismico. Al nido Catia Franci si interverrà su una parete, mentre alla scuola Poliziano sono previste imbiancature. Anche i più piccoli beneficeranno delle manutenzioni: al nido Pesciolino si lavorerà sulla copertura, al Gigante Gentile si ultimeranno le finiture del giardino e al Chicco di Grano sarà potenziato l’impianto antincendio.

"Abbiamo pianificato questi interventi con l’obiettivo di sfruttare al meglio il periodo delle vacanze natalizie", ha spiegato l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese. "È un momento in cui possiamo lavorare senza interferire con le lezioni, portando avanti lavori di vario genere che rispondono alle necessità più urgenti. La collaborazione tra le direzioni tecniche ed educative ci permette di gestire con attenzione il nostro patrimonio scolastico, che conta ben 190 plessi tra scuole e nidi".

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria, durante le vacanze proseguiranno anche i cantieri per interventi più complessi, molti dei quali finanziati con i fondi del Pnrr. Tra questi ci sono la riqualificazione del nido Pollicino, i lavori di miglioramento antisismico alla scuola Torrigiani e quelli di recupero e riuso dell’immobile del nido Cascine. Alla primaria Salviati si avviano alla conclusione i lavori per la nuova mensa, mentre alla scuola Acciaiuoli si lavora sul rifacimento della copertura. La scuola Don Milani è oggetto di una riqualificazione generale, così come la scuola Fortini, dove si interviene per la messa in sicurezza dell’edificio. Non mancano interventi su altri plessi, come l’auditorium della Vittorino da Feltre, il nido Il Merlo, la secondaria Ghiberti e il nido Madama Dorè.