Scuole calcio unite. Nasce la ’Real Chianti’

Tutti per uno, uno per tutti, ma stavolta i moschettieri non sono tre società di calcio. Chianti Nord, Grevigiana e San Polo hanno gettato alle ortiche logiche da campanile e storiche rivalità che si alimentano nei campi da gioco del Chianti e hanno fatto prevale lo sport con la S maiuscola. E hanno dato vita alla Real Chianti, rappresentata da un logo e un colore che richiamano i simboli del territorio del Chianti Classico, il profilo di un gallo sullo sfondo amaranto. La nuova società è presieduta da Tommaso Guidi e dal prossimo settembre sarà il nuovo punto di riferimento per tutto il territorio comunale della scuola calcio e del settore giovanile delle società sportive chiantigiane. Costituita da una decina di consiglieri che provengono dalle tre realtà, Real Chianti è frutto di un accordo inedito, scaturito da un lungo percorso sostenuto dall’amministrazione comunale, dal sindaco e dal consigliere comunale delegato allo Sport. A far parte di questa nuova avventura sportiva ci sono, oltre a Tommaso Guidi, anche Nello Puci, Stefano Banchetti, Giacomo Iacopozzi, Iacopo Spataro, Nicola Gemini e Simone Chiari. Il gruppo dirigente sarà accompagnato da una ventina di allenatori e 240 bambini e ragazzi, tanti gli iscritti alle tre realtà calcistiche che confluiranno nella Real Chianti. Il percorso associativo ha dato vita a una scuola calcio alla quale potranno iscriversi maschi e femmine di ogni età. La società Real Chianti sarà sostenuta dal Comune con aiuti tra cui il trasporto degli allievi nei campi da calcio di Greve, Strada e San Polo e un nuovo kit sportivo.

