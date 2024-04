Scuole, affitti e strade dissestate. Fondi aumentati nel nuovo bilancio

Via libera del consiglio comunale, nella sua ultima seduta, al bilancio consuntivo 2023 e a alcune variazioni di bilancio che consentiranno di finanziare una serie di interventi riguardanti, tra l’altro, il sostegno alle famiglie, la manutenzione ordinaria o straordinaria di scuole, impianti sportivi, cimiteri e aree verdi, la sistemazione e la messa in sicurezza di strade e frane, la progettazione della nuova palestra delle scuole medie "Leonardo da Vinci" e i nuovi arredi del Teatro Garibaldi (300mila euro). In dettaglio, le variazioni di bilancio approvate due giorni fa andranno a finanziare innanzitutto il contributo affitto e il bando di sostegno al reddito per le famiglie in situazione di fragilità sociale ed economica (50mila euro). In ambito lavori pubblici, invece, gli investimenti si concentreranno sulla sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali (strade bianche comprese per un totale di 450mila euro) e sulla messa in sicurezza delle frane di Castellana alta e Castellana bassa (con l’aggiunta di ulteriori 220mila euro ai 100mila già previsti).

Per il capitolo scuole sono stati stanziati oltre 330mila euro per le manutenzioni estive previste su tutti i plessi e per interventi straordinari specifici, come la ristrutturazione dei bagni della scuola primaria "Cavicchi", il rifacimento del tetto della scuola dell’Infanzia di San Vito e l’installazione di nuove attrezzature per progetti di outdoor education nei nidi comunali. Sempre in tema di manutenzioni e interventi straordinari, destinati 100mila euro ai cimiteri (con particolare attenzione all’intervento di riqualificazione previsto per il cimitero delle Cannucce), mentre 30mila euro copriranno la manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi (a cui si aggiungono i 120mila per le tribune e la riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo di via Olimpia, i circa 15mila euro per la sistemazione del tetto degli spogliatoi del campo da rugby di Ponterosso e i 60mila per l’innalzamento della palizzata e delle recinzioni sia al campo di Ponterosso che all’Antistadio del "Goffredo del Buffa"). Oltre a questo, sono stati stanziati 320mila euro sul 2024 per la progettazione della nuova palestra delle scuole medie "Leonardo Da Vinci", con l’inserimento della realizzazione dell’opera a partire dal 2025 nel piano triennale delle opere pubbliche. Oltre150mila euro poi andranno a finanziare vari interventi sulle aree verdi.