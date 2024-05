Uno sconosciuto si intrufola a scuola, armadietti forzati e danni. Sale la rabbia tra i docenti

Firenze, 6 maggio 2024 - Si intrufola, usa le toilette, fruga nei sacchetti dei bambini e forza gli armadietti. In certi casi, ha pure trascorso la notte in una delle aule in cui di giorno giocano i piccini dell’infanzia. È una vicenda incredibile quella che vede per protagonista la scuola Mameli, più volte ‘visitata’ di notte da uno sconosciuto.

L’istituto si trova a Novoli, all’interno del villaggio Forlanini, a due passi dal Mugnone. È una scuola molto grande, che comprende infanzia, primaria, centro cottura e palestra, aperta anche in orario extrascolastico. Ma cosa sta succedendo? “Tutto è iniziato un paio di mesi fa - raccontano dei docenti dell’infanzia -. Nel primo periodo, accadeva che il senzatetto entrasse addirittura tutte le sere. Da quando poi è stata sostituita una porta-finestra e l’impianto di allarme è stato rinforzato le sgradite visite si sono diradate. Ma poi sono ricominciate”. Anche stamani i genitori, portando i loro figli a scuola, hanno saputo che durante il fine settimana la scuola è stata nuovamente presa di mira. I babbi e le mamme, indiavolati, mostrano le foto degli armadietti forzati: “E’ inammissibile tutto ciò. La scuola dovrebbe essere il luogo più sicuro per i nostri bimbi. Questa persona potrebbe anche esser malata… Le prime volte ha usato i bagni dei bimbi ed ha trascorso la notte in un’aula. Non è possibile che un comprensivo sia in balia di balordi. Chiediamo che almeno per un periodo venga assoldato un vigilantes”.

Le docenti sono inferocite: “Questo personaggio apre gli armadietti, mangia le merendine, beve i succhi di frutta… Una volta sistemò sui banchi i cambi dei bambini per creare una sorta di materasso e dormire più comodamente. Giustamente ci fu una rivolta da parte delle famiglie e, quel giorno, i bimbi vennero spostati in un’altra aula”.

Conferma tutto quanto la dirigente scolastica, Lucia Di Giovanni: “Ogni volta sono intervenute sia le forze dell’ordine che le guardie giurate comunali. Questa persona forza una delle tante porte che danno sul giardino. Palazzo Vecchio è intervenuto subito implementando il sistema di allarme, ma il problema continua. Stamani abbiamo trovato alcuni armadietti divelti…. Da parte nostra, chiudiamo tutti i bagni la sera e, poi, quando avviene l’intrusione disinfettiamo tutti i locali. Ma, certo, così non possiamo andare avanti”.

Dal Comune di Firenze fanno sapere che verrà fatto un altro sopralluogo all’interno della scuola per verificare se è possibile procedere con ulteriori azioni mirate per evitare l’ingresso di questo estraneo. Nella giornata di domani è previsto il sopralluogo di una squadra di tecnici del Comune.