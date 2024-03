Il futuro della scuola passa dalla realtà aumentata. Ecco la piattaforma di Aura Immersive

Firenze, 1 marzo 2024 – Nel prossimo futuro la digitalizzazione avrà un ruolo sempre più determinante nelle nostre vite: smartphone, smart working, intelligenza artificiale, sono solo alcune delle novità tecnologiche che hanno rivoluzionato il nostro quotidiano, e per quanto riguardo l’AI possiamo solo intravederne le infinite potenzialità. Un ambito dal quale possiamo aspettarci grandi cambiamenti è sicuramente quello della scuola e già adesso l’edutech company Aura Immersive propone un pacchetto di servizi che possa cambiare il modo d’insegnare e quindi di apprendere.

L’azienda sarà presente a Didacta, la più importante fiera del settore dell’educazione, che si svolgerà a Firenze dal 20 al 22 marzo, e presenterà la sua ultima piattaforma che propone contenuti fruibili attraverso la realtà immersiva.

“I contenuti immersivi possono essere un valido strumento di supporto didattico per insegnanti e studenti, perché sfruttano l’emotività generata dall’esperienza immersiva per aumentare il livello di attenzione, la predisposizione all’ascolto e per fissare i concetti attraverso le immagini. Abbiamo sviluppato un’applicazione che in maniera semplice permette la visualizzazione di contenuti a 360 gradi in modalità simultanea per un’intera classe di studenti e contestualmente offre al docente sistemi per il controllo dei visori (3DOF) e del materiale proposto”, dichiara il Chief Innovation Officer di Aura Group, Denis Tredese.

“I contenuti utilizzabili possono essere inoltre facilmente creati da insegnanti e alunni e personalizzati secondo la materia e il grado di istruzione, rendendo così il prodotto utile e fruibile da tutto il corpo docenti. Oltre alla nostra applicazione e alle lezioni immersive, ci sarà una postazione dedicata a SimLab, software che offre a studenti e docenti la possibilità concreta di creare con le proprie mani esperienze in realtà virtuale completamente personalizzate anche senza avere una formazione tecnica specializzata. Le esperienze immersive sono ormai entrate prepotentemente nel dibattito sulle nuove tecnologie adottate dal mondo educational e come ogni innovazione che si rispetti aprono scenari di infinita opportunità. Negli ultimi anni sono nati innumerevoli prodotti e strumenti che promettono di fornire i contenuti nei più svariati ambiti e per qualsiasi indirizzo scolastico", conclude Tredese.

Aura Immersive sarà all’interno dell’area area tematica Smartbuilding.edu (Piano terra Padiglione Spadolini) nel quale sarà presentata al pubblico degli addetti ai lavori della scuola tutto ciò che è possibile fare per rendere moderno, efficiente e salubre un edificio scolastico, con particolare attenzione alle tecnologie che favoriscono l'inclusività didattica.

Nell’area Smartbuilding.edu sarà presente una piccola aula formativa in cui, a ciclo continuo, gli esperti di Aura Immersive sottoporranno al pubblico di Didacta brevi seminari illustrativi delle più moderne tecnologie applicabili alle scuole.