Scuola primaria di via Scardassieri, il sopralluogo. Lega: "Obsoleta, mal progettata e non aggiornata"

"Una scuola obsoleta, mal progettata e non aggiornata": non usa decisamente mezzi termini il capogruppo consiliare della Lega Daniele Brunori dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, con la commissione consiliare competente, all’interno della primaria di via Scardassieri. "La scuola, unico istituto della città situato sotto la ferrovia – dice - è afflitta da problemi strutturali e di accessibilità che compromettono gravemente la qualità dell’istruzione e la sicurezza degli alunni. Tra le principali criticità rilevate l’assenza di rampe per bambini diversamente abili, gli ascensori non funzionanti, gli infissi in condizioni precarie con finestre mantenute aperte con i pennarelli. In aggiunta, la scuola è fortemente sottodimensionata e non rispecchia gli standard di una città che, nei proclami dell’attuale amministrazione, dovrebbe dimostrare un’attenzione costante ai bisogni dei più piccoli".

Brunori rincara la dose aggiungendo che "due classi sono state ricavate dai locali della mensa; adesso i bambini, per mancanza di spazio, sono costretti a consumare il pasto al proprio banco, con una pratica che ricorda i tristi tempi del Covid" e non è presente neppure la palestra.

"Chiediamo con forza un intervento immediato e concreto da parte dell’amministrazione comunale per risolvere queste problematiche – conclude il capogruppo leghista - garantendo ai nostri bambini una scuola sicura, moderna e inclusiva. Già dal prossimo Consiglio Comunale porteremo un atto per agire urgentemente in questo senso".