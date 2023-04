Scuola primaria De Filippo - Firenze

Il nostro progetto è iniziato quando le insegnanti ci hanno mostrato alcuni video in rete (Eco. Narratrice e Parlasostenibile) e abbiamo consultato i siti di Slow Food Education e Fondazione Barilla. Abbiamo quindi riflettuto su cosa si intende per spesa sostenibile e dopo essere stati suddivisi in gruppi, abbiamo raccolto informazioni su questo tema prendendo alcuni libri o riviste dalla biblioteca e dai supermercati del nostro quartiere. In classe abbiamo condiviso le ricerche e riassunto i seguenti punti:

• Quando compriamo frutta e verdura dobbiamo fare attenzione a prendere i prodotti sfusi e non quelli confezionati nella plastica.

• La provenienza dei prodotti è importante perché quelli che arrivano da paesi lontani fanno un lungo viaggio con diversi mezzi di trasporto, prima di arrivare nelle nostre dispense. Per questo abbiamo esplorato il nostro quartiere scoprendo che ci sono più negozi che vendono prodotti provenienti dalla Toscana o comunque dall’Italia (km0).

• È sempre bene limitare il consumo di carne e pesce perché l’allevamento degli animali ha un forte impatto sull’ambiente. In ogni caso è sempre bene verificare l’etichetta di questi prodotti, osservando non solo la provenienza, ma anche se riporta garanzie sulla qualità con cui gli animali sono stati cresciuti.

• Quando facciamo la spesa spesso compriamo anche cose inutili o poco salutari (ad esempio caramelle, patatine, bibite gassate ecc.). Lo spreco di cibo va evitato, per questo quando non finiamo tutto quello che mangiamo, è importante non buttarlo ma utilizzarlo per cucinare qualcosa di diverso.

• I prodotti congelati andrebbero evitati il più possibile, preferendo invece quelli più freschi. Nei supermercati oggi è sempre più comune trovare alimenti biologici rispettosi della natura e della nostra salute.

• Le uova con il marchio 0 sono quelle più sostenibile perché rispettano il ciclo di vita degli animali e ci garantiscono la qualità del prodotto.

A conclusione delle nostre ricerche ci siamo chiesti se le persone sono a conoscenza di queste indicazioni per fare una spesa più consapevole. Così abbiamo deciso di andare al supermercato del nostro quartiere per intervistare i consumatori e scoprire meglio le loro abitudini alimentari. Approfittando dell’uscita anche noi abbiamo acquistato dei prodotti che sono stati utilizzati per svolgere il progetto cucina a scuola. Naturalmente abbiamo selezionato soltanto alimenti che rispettavano le indicazioni che avevamo appreso.