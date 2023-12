Scuola Pratolini in festa. Il Natale al Gingerzone

Festa di Natale al Pratolini. Il comitato genitori dell’istituto comprensivo Pratolini anche oggi si troverà al Gingerzone di piazza Togliatti per le iniziative natalizie in orario 10-18. "...E’ Natale al Pratolini!" questo il nome dell’evento, è stato organizzato da allievi e insegnanti del comprensivo guidato dalla dirigente Francesca Balestri. "Oltre al classico mercatino di Natale – raccontano gli organizzatori – si darà spazio a laboratori, giochi, animazioni, attività e musica offerte dalle associazioni del territorio e dai docenti della scuola Fermi". Il programma nel dettaglio: oggi Mercatino di Natale, gioco dei tappi, musica e laboratori scientifici e tecnologici realizzati dai professori della Scuola Fermi e dai loro ragazzi, esibizioni di danza di The Gate. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con Humanitas Scandicci. Sono tante le iniziative che il Pratolini organizza ogni anno, non solo per il Natale, ma anche per i tanti eventi messi in piedi dal comune. La scuola media a indirizzo musicale è protagonista per esempio dell’annuale concorso nazionale che raccoglie i plessi con lo stesso indirizzo che si trovano sul territorio nazionale.