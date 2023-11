Scuola Pettini, arrivati gli arredi. Consegnati insieme all’assessore

Scuola Pettini, arrivano gli arredi. La nuova fornitura, consegnata alla scuola alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione Ivana Palomba, riguarda nuovi arredi per il refettorio e per sei classi. Per il refettorio sono stati consegnati 40 tavoli con guide per le sedie e 174 sedie. Banchi e sedie invece per le sei classi: 150 banchi modulari a forma trapezoidale e 150 sedie con basamento a slitta, telaio oscillante monoscocca a cuscino d’aria e finitura antiscivolo, a completamento delle nuove attrezzature per la mensa fornite lo scorso anno dalla ditta Cirfood. Oltre alle dotazioni per il refettorio e ai banchi e alle sedie per le sei aule sono stati consegnati anche sei monitor touch screen. Oltre gli arredi però restano i pesanti ritardi nel completamento della struttura. Ritardi che nel tempo hanno portato le proteste dei genitori e il disagio stesso degli studenti.