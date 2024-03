Scuola Pertini Via libera al laboratorio-palestra

Il laboratorio/palestra per la primaria Pertini di San Giusto sarà realizzato. La giunta ha dato il via libera alla delibera sul progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento che rientra tra le opere di manutenzione straordinaria del plesso. I finanziamenti erano già stati sbloccati dal consiglio comunale con una variazione di bilancio passata nei mesi scorsi. L’investimento sulla scuola primaria che fa parte del Comprensivo Altiero Spinelli, si tratta di 400mila euro, è finalizzato alla creazione di uno spazio motricità, richiesto dalla scuola e dai genitori, che sarà realizzato in un ambiente adesso inutilizzato al piano sottostante il plesso scolastico, al livello del piazzale sul lato di via Pablo Neruda.

I lavori saranno comunque portati a termine senza interferire con il normale svolgimento delle attività didattiche. La realizzazione del nuovo spazio motricità andrà a completare l’intervento di riqualificazione della primaria Pertini, con le opere di consolidamento della struttura, miglioramento antisismico e abbattimento delle barriere architettoniche (grazie ad un nuovo ascensore), ultimate lo scorso settembre prima dell’inizio dell’attuale anno scolastico.

Una delle priorità dell’amministrazione comunale è stata l’edilizia scolastica e il costante miglioramento della qualità degli ambienti in cui alunni e studenti trascorrono ore fondamentali del loro tempo; il nuovo spazio motricità della scuola Pertini va a definire l’assetto complessivo dell’edificio della primaria di San Giusto, già interessato in questo ultimo anno da un importantissimo intervento di riqualificazione.

Ma questo non è l’ultimo intervento sul plesso, visto che sono in corso i lavori per le opere pubbliche di rigenerazione urbana finanziate con i fondi Pnrr, si tratta della riqualificazione della passerella e degli argini lungo la Greve, anche sul lato di via Allende, dell’anello sportivo, del campo da calcio negli impianti sportivi del quartiere (nell’area compresa tra via Neruda e via Ponte a Greve), e dell’area esterna del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado Spinelli, con la realizzazione di campi da gioco playground e il rinnovo completo delle piste di atletica leggera.

L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere pubbliche è di 2 milioni e 700 mila euro così suddivisi: 950 mila euro per passerella, argini e anello sportivo, 750 mila euro per il campo da calcio, un milione di euro per la riqualificazione esterna della scuola Spinelli.