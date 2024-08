Scuola, mano tesa del Comune. Aiuti alle famiglie in difficoltà

Pacchetto Scuola, a Campi Bisenzio le famiglie dalla fine del mese possono presentare la domanda. Si tratta di un contributo economico individuale per la frequenza nell’anno scolastico 2024/2025. Possono richiederlo i genitori degli studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, statali, paritarie private o degli Enti locali o chi è iscritto a percorsi di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata situata in Toscana.

L’età dello studente non deve essere superiore a 20 anni, occorre la residenza a Campi e l’Isee (minorenne) del nucleo familiare non superiore a 15.748,78 euro.

L’importo del Pacchetto scuola va da un minimo di 130 euro e per un massimo di 300 euro e serve a coprire spese di vario genere (vocabolari, cancelleria, corredo scolastico, materiale per educazione artistica o tecnica...) ed è unico per ogni ordine di scuola e percorso di formazione. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa, ma deve conservarla per successivi controlli da effettuarsi a carico del Comune titolare del procedimento. La domanda di partecipazione al bando va presentata esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma Fido a partire dal 27 agosto sino al 20 settembre. Per inoltrare la domanda on-line tramite la piattaforma è necessario essere in possesso della propria tessera sanitaria attivata e del relativo codice pin o, in alternativa, delle credenziali Spid, poi dell’attestazione Isee in corso di validità, del codice Iban c/c bancario o postale da indicare per l’accredito del contributo. Tutte le informazioni dettagliate sono sul sito www.comune.campi-bisenzio.fi.it da dove si accede anche al portale Fido.