Scuola Lezioni iniziate, i servizi ancora no

Genitori sul piede di guerra, a Signa, per la mancata partenza del servizio di pre-scuola alle elementari. Benché l’anno scolastico sia ormai avviato, il servizio ha infatti preso il via solo alla materna Rodari, mentre non è stato ancora predisposto per gli alunni della primaria Leonardo daVinci. "Da settimane chiediamo informazioni chiare a proposito – spiegano alcuni genitori – ma otteniamo solo dei generici rinvii. Intanto, alcuni di noi hanno dovuto prendere ferie per i primi giorni di lezione, mentre per i prossimi non sappiamo come organizzarci. Si tratta di un servizio indispensabile per mamme e babbi che devono entrare presto a lavoro: la sua mancata organizzazione crea importanti disagi".

Alla protesta risponde l’assessore all’Istruzione Gabriele Scalini (foto). "Il servizio della materna è gestito, come lo scorso anno, dalla Misericordia di San Mauro e non ha avuto variazioni – spiega – mentre abbiamo registrato dei ritardi a Signa. Nel caso dell’elementare Leonardo da Vinci il pre-scuola è infatti organizzato dal vicino baby-parking, di proprietà privata, in convenzione con il Comune. La responsabile della struttura quest’anno ha chiesto all’amministrazione alcune rassicurazioni normative: abbiamo risposto proprio in questi giorni e confidiamo veder ripartire il servizio entro una settimana". Al momento, al servizio di pre-scuola risultano iscritti una decina di bambini della Leonardo va Vinci e circa 14 alla Rodari. Non è invece previsto nelle frazioni, dove però il numero di alunni è estremamente basso.

Lisa Ciardi