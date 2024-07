Scuola lavoro, missione in Spagna. Ospiti a Siviglia e Fuerteventura

Imparare, concretamente, a muoversi nel mondo del lavoro conoscendo nuove città e nuove culture. Una possibilità che gli studenti di alcune classi dell’Istituto superiore Calamandrei di Sesto hanno colto grazie a progetti di alternanza scuola lavoro, i cosiddetti Pcto, in Spagna. Le classi protagoniste sono dell’indirizzo Cat (Costruzioni ambienti territorio), impegnate, con i loro docenti, in due luoghi affascinanti come Siviglia e Fuerteventura. Prima della partenza, fra l’altro, i ragazzi hanno seguito a scuola un corso di spagnolo di 30 ore che ha permesso loro di iniziare a conoscere la lingua e frequentato anche un corso di perfezionamento della lingua inglese, anch’esso di 30 ore. Poi, dopo la partenza, per due settimane gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare in aziende del settore di riferimento apprendendo anche nuove tecniche o mettendo in atto quando imparato sui banchi, ad esempio, per la III A ospite a Siviglia l’utilizzo del programma Bim (Building information modeling), già usato anche a scuola per la realizzazione di progetti preliminari legati alla costruzione di strutture utili alle installazioni in tema di connettività e servizi (ad esempio stazione Droni). Oltre al lavoro, però, c’è stato spazio anche per visite alle città, ma anche per attività ricreative, valore sicuramente aggiunto per i ragazzi e ragazze del ‘team’.

S.N.