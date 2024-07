Scuola Giuliotti. La chiusura per i lavori

Scuola elementare chiusa a settembre. A causa dell’avvio dei lavori strutturali la Primaria Giuliotti non aprirà i cancelli con il nuovo anno. "La notizia della chiusura era, certo, nell’aria. Tuttavia, soltanto giovedì, a meno di due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, l’amministrazione ha ritenuto opportuno dare alla cittadinanza la comunicazione ufficiale di un fatto così rilevante. La comunicazione è arrivata a seguito dell’interrogazione del nostro gruppo consiliare", commenta Filippo Pierini, candidato sindaco e oggi consigliere di Immagina Greve. "L’amministrazione – continua Pierini – ha dimostrato una persistente incertezza assoluta sia sui tempi di esecuzione dei lavori, sia sulle soluzioni previste per lo spostamento delle attività scolastiche".

Per il consigliere di Immagina Greve "i cittadini sono stati completamente tenuti all’oscuro di una vicenda gravemente impattante sulla vita di bambini, genitori e personale scolastico", occorreva "un doveroso e preventivo percorso di condivisione con tutta la comunità. In particolare, ci chiediamo quando l’amministrazione avrebbe deciso di dare la notizia se non fosse stata costretta dall’interrogazione presentata in consiglio comunale dal nostro gruppo". Quello che emerge, "è la mancanza di programmazione che ha contraddistinto tutta la vicenda della scuola Giuliotti". Pierini ricorda come "i lavori all’edificio scolastico avrebbero dovuto iniziare circa un anno fa e che avrebbero dovuto essere svolti, secondo tutte le rassicurazioni fornite da sindaco e assessori, senza compromettere la possibilità di fruizione dell’edificio. Ma non sono mai iniziati. Oggi, estate 2024, si rende necessaria la chiusura totale della scuola e, a meno di due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, non sono stati ancora individuati i locali alternativi nei quali si svolgeranno le attività didattiche".

Andrea Settefonti