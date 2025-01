Scuola Garibaldi, le Feste poi il terzo lotto

"Un traguardo importante, che testimonia la qualità del lavoro di squadra fra istituzioni, aziende e comunità": il sindaco Tagliaferri commenta così la consegna, con quattro mesi di anticipo, del secondo lotto del cantiere alla scuola Garibaldi. A portare avanti l’intervento di adeguamento sismico è l’azienda Polistrade Costruzioni Generali che ha lavorato incessantemente per assicurare lo spostamento degli studenti nel corso della pausa natalizia, così da evitare qualsiasi intoppo al regolare svolgimento dell’attività didattica.

I lotti di cantiere sono infatti tre e via via gli studenti vengono spostati nelle nuove aule provvisorie in modo da consentire l’adeguamento di tutta la scuola. Nei giorni scorsi la conclusione del secondo lotto e il sopralluogo da parte del sindaco, dell’assessore ai lavori pubblici Landi (nella foto), dall’amministratore di Polistrade, Daniele Poli, e dal direttore tecnico Andrea Casamaggi.

Subito dopo le festività natalizie partiranno i lavori del terzo lotto: "L’obiettivo - aggiunge l’assessore Landi - è quello di anticipare di quattro mesi le tempistiche di consegna dei lavori, facendole coincidere con la pausa pasquale". Dalla primavera fino all’autunno i lavori dell’appalto successivo.

Pier Francesco Nesti