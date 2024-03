Scuola di San Mauro, i lavori pronti a partire. Finalmente

Sembrano destinati a partire i lavori alla scuola elementare Ciampi di San Mauro a Signa. È stato firmato ieri il verbale di consegna per l’intervento di miglioramento anti-sismico, che prevede un investimento di un milione e 400mila euro da fondi Pnrr e in parte regionali. I cantieri sono attesi da tempo, visto che sin da settembre gli alunni sono stati trasferiti alla Leonardo da Vinci, nel capoluogo, proprio per permetterne l’avvio. Poi, visto il passare dei mesi senza interventi, si sono alzate numerose voci di protesta, sia fra i genitori dei ragazzi sia fra i negozianti della zona, a partire dalla cartoleria che vede il proprio lavoro incentrato in gran parte sulla presenza degli studenti. I negozianti avevano anche chiesto al Comune di stabilire davanti alla Ciampi almeno il punto di salita e discesa dallo scuolabus, in modo da far arrivare e partire da lì i bambini diretti alla Leonardo da Vinci. Ma la proposta non è stata accolta. Ora, se non altro, il cantiere dovrebbe prendere il via a breve. "Una bella notizia che possiamo dare ai genitori della scuola Ciampi - ha detto il sindaco Giampiero Fossi - . Finalmente la ditta ha firmato il contratto e può dare il via ai lavori. Conosciamo bene i ritardi su questo intervento, ma adesso possiamo guardare avanti con ottimismo. Lavoriamo per riportare i ragazzi nella scuola entro dicembre, augurandoci che i lavori procedano in modo continuativo e senza intoppi".

Lisa Ciardi