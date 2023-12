Scuola di musica: rock, pop e folk. Il contest per band emergenti

Band emergenti alla scuola di musica. Giovedì prossimo e giovedì 21 in via del Padule, la scuola con il sostegno del Comune di Scandicci e il contributo della città metropolitana organizza "A Tutto… Contest!! Fai suonare la tua band!", rassegna per band emergenti rientranti nel genere rock, pop, folk e cantautorato. Sono ammessi gruppi musicali, a partire dalla formazione in duo, in cui i due terzi dei componenti non superino i 35 anni di età. Le esibizioni dei gruppi si svolgeranno dalle 19 alle 22 di questo giovedì e dalle 18 alle 20 del 21. A valutare i giovani musicisti ci sarà Una giuria formata da professionisti, operatori ed esperti musicali. I, 21 saranno comunicati i tre gruppi finalisti la cui esibizione e premiazione è prevista la sera stessa alle 21:30. Presenta il contest Eva Edili. Il gruppo vincitore avrà la possibilità di partecipare ad un’iniziativa organizzata in collaborazione con il Comune di Scandicci nel 2024. L’evento è promosso nell’ambito del progetto "Parole e Musica: Una Canzone Perché" in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Scandicci e si inserisce perciò in un progetto più ampio che ha lo scopo di promuovere e incoraggiare la creatività e la libera espressione della musica, intesa come linguaggio di unione e aggregazione, attraverso la realizzazione di spazi e circuiti musicali in cui le giovani generazioni possano esprimersi. L’iscrizione è gratuita. Per scaricare il regolamento ed iscriversi vai al link dedicato su: www.accademiamusicaledifirenze.it. Contatti per ulteriori informazioni: 3291288095, [email protected]