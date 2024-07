Scuola di musica e direzione artistica. Lonquich confermato alla guida

Il corpo docenti della Scuola di Musica di Fiesole ha confermato per i prossimi 4 anni direttore artistico Alexander Lonquich, pianista di fama internazionale e musicista di grande cultura e preparazione, che ha guidato la Scuola dal 2020 iniziando un processo di rinnovamento dell’offerta dell’istituzione. Le operazioni di voto si sono concluse la notte scorsa e nella giornata di oggi il Cda ufficializzerà l’elezione.

"Sono molto felice e grato ai docenti per avermi rinnovato la loro fiducia – dichiara Lonquich – nella prospettiva di dare continuità ai progetti intrapresi nel corso del passato quadriennio e nella convinzione di poter realizzare insieme nuove importanti iniziative per la Scuola". Intanto ieri è stata ufficializzata anche la nomina come Presidente della Fondazione di Anna Maria Meo, musicologa e direttrice teatrale. Come anticipato nei giorni scorsi da La Nazione, l’incarico è stato affidato per delega da parte del sindaco di Fiesole, così come previsto dallo Statuto. Anna Maria Meo, nata a Crotone nel 1962, ha ricoperto incarichi nelle più prestigiose istituzioni teatrali a livello internazionale (fra cui direttore generale della Fondazione Teatro Regio di Parma, direttore artistico del Festival Verdi e presidente di Opera Europa) e questo a Fiesole è un ritorno: da 1990 al 1992, infatti, fu direttore di produzione del Progetto Mozart-Da Ponte all’Ente Teatro Romano di Fiesole e dagli anni ’80 vive a Firenze.

"La scuola di Musica Di Fiesole è una Istituzione culturale che si muove su un piano internazionale, che accoglie talenti da tutto il mondo e forma musicisti stimati in Italia e all’estero. – ha detto la sindaca Scaletti - Una professionista di chiara fama come Anna Maria Meo è un valore aggiunto enorme per la nostra Scuola, perché saprà come farla crescere e come valorizzarla al meglio".

D.G.