Scuola di musica ’cum laude’. Fiesole laurea i futuri virtuosi. In arrivo nuovi titoli accademici

Nata mezzo secolo fa per volere e intuizione del maestro Piero Farulli, oggi la Scuola di Musica di Fiesole non solo è prestigiosa, ma è anche un’istituzione con un valore sempre più accademico. L’anno appena inaugurato porta infatti numerose novità, a cominciare dalla possibilità di proseguire il percorso formativo fino al conseguimento del Diploma Afam di II livello, equivalente ad una laurea magistrale.

In pratica, si inizia dall’infanzia con la possibilità di diventare da grandi veri e propri musicisti. Anche per questo la scuola è frequentata da 1.675 studenti provenienti da ogni parte del mondo, con un’offerta didattica – altra novità - che aggiunge ben quindici nuovi percorsi di biennio superiore che vanno ad aggiungersi ai cinque già attivi. Pochi giorni fa è arrivata infatti la definitiva autorizzazione ministeriale all’avvio dei corsi.

Accanto al sovrintendente Claudio Martini, un grande impulso è arrivato dalla nuova presidente, la musicologa Anna Maria Meo, che ha contribuito a una svolta della Scuola in credibilità e internazionalizzazione, rinsaldando anche importanti rapporti istituzionali a vari livelli, compreso quello ministeriale.

Fondamentale poi il rapporto col territorio, da cui arrivano nuovi finanziamenti: "Abbiamo deciso di investire in tutte le fondazioni e quindi non poteva mancare la prestigiosa e storica Scuola di Musica – afferma il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti – ripristinando il contributo strutturale che mancava da più di dieci anni. Inoltre abbiamo stanziato oltre cinquantamila euro in bilancio a disposizione delle famiglie per l’acquisto di strumenti musicali, libri e spettacoli per gli under 16. Ed è davvero un bel segnale vedere quante siano state le richieste arrivate in poco tempo dalle famiglie fiesolane, per l’educazione musicali dei loro figli, fin dalla primissima infanzia".

Entro dicembre sarà approvato il bilancio della Scuola, che usufruisce del sostegno, oltre che del Comune di Fiesole, della Città Metropolitana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

A primavera inoltre ci sarà il rinnovo del sovrintendente arrivato a fine mandato.

Angela Rinaldi