Scuola dell’infanzia. Approvato il progetto per completare i lavori

Approvato dalla giunta comunale il progetto delle opere di completamento dell’area esterna della scuola dell’infanzia Vannini, in zona piazza De Amicis. Il resede della scuola era già stato al centro di una serie di lavori, per un costo complessivo di 170mila euro, che avevano riguardato, tra l’altro, la demolizione della pavimentazione in cotto e porfido e la rimozione dei sampietrini presenti attorno alle fioriere oltre alla realizzazione di un’area a prato insieme al ripristino della pavimentazione esistente ammalorata grazie a interventi puntuali di riparazione e al ripristino del percorso in ghiaia su tutta la viabilità interna che collega il cancello carrabile su via Chiostri con il cancello tergale della primaria De Amicis, da cui si accede anche alla palestra. Riqualificate anche le fioriere e aggiunti anche nuovi alberi e una nuova siepe.

Questa tranche si interventi si è conclusa nel gennaio scorso e subito dopo la dirigenza dell’Istituto comprensivo di cui la Vannini fa parte ha fatto presente la necessità di completare quanto già realizzato con una serie di opere aggiuntive: fra l’altro l’installazione di ulteriori sedute intorno alle fioriere realizzate per ottimizzare l’utilizzo degli spazi durante le lezioni all’aperto e la sistemazione delle restanti aree in terra presenti in giardino, con la creazione di aree a prato sulla scorta di quelle già realizzate nella prima fase. Per ultimare i lavori di completamento sarà utilizzata quota parte dell’economia della prima gara.

S.N.