Scuola dell’infanzia. A San Piero a Ponti spunta l’ombra dei topi

E’ allarme topi alla scuola dell’infanzia Collodi, che insieme alla primaria Don Milani fa parte del plesso di via Dino Campana a San Piero a Ponti. Scuole "di confine", visto che entrambe, come territorio, sono nel Comune di Signa ma che, dal punto di vista scolastico, rientrano sotto l’egida del Comune di Campi. Diverse le segnalazioni arrivate nella giornata di ieri all’Ufficio ambiente da parte di genitori allarmati e che hanno fatto partire, come da protocollo, il piano di derattizzazione fatto appunto con trappole, d’intesa con Alia, che ha portato alla cattura di due roditori. La scuola, tuttavia, come è emerso in un primo momento, non è stata chiusa e, in base alle informazioni raccolte, non si parla di infestazione. L’attenzione resta comunque alta e il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni.