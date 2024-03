"Scuola del Punto Tavarnelle: riportare in vita un'antica arte del ricamo"

Una scuola dal sapore antico, di un secolo fa. Una accademia, così è stata chiamata, dove si impara a ricamare. L’8 aprile aprirà i battenti la scuola dove si apprenderanno le tecniche e segreti del famoso Punto Tavarnelle. Un modo per tramandare la sapienza artigianale e non disperdere oltre un secolo di cultura e tradizione. Dalle ultime eredi dell’arte di questo merletto, che oggi hanno quasi tutte cento anni, alle giovani e adulte cittadine: il progetto è stato lanciato dal sindaco David Baroncelli che qualche tempo fa si mise alla ricerca di chi ancora sapeva realizzare quel tipo di ricamo su foglio. La scuola è gratuita ed è possibile iscriversi entro il 28 marzo. L’attività di formazione che si terrà nei locali dell’Auser di Tavarnelle (piazza della Repubblica) propone due livelli del corso. Il primo è rivolto a principianti, il secondo è pensato per coloro che hanno acquisito già qualche esperienza (intermedio). Il corso di formazione, promosso dal Comune grazie alla donazione di una cittadina del territorio, sarà realizzato e organizzato in collaborazione con l’agenzia formativa Chiantiform, presieduta da Elisa Corneli, e grazie alla disponibilità dell’associazione Auser di Barberino Tavarnelle. Info e dettagli sul corso: 055 8294624, e-mail: [email protected], Cinzia Dugo 335 1601893.

