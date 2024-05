Scuola Anna Frank, approvato il progetto di fattibilità

Approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della nuova scuola primaria Anna Frank e della palestra nella frazione di Settimello in sostituzione del plesso esistente che presenta da tempo diverse criticità. In realtà un primo progetto di fattibilità aveva già ricevuto il via libera nel marzo 2021 ma è stato necessario prevedere un nuovo passaggio in giunta per il mutamento delle condizioni economiche per l’intervento dovute ad un aumento dei prezzi verificatosi nel corso del tempo ma anche a nuove scelte progettuali compiute nel frattempo soprattutto per eliminare le difficoltà dovute alla posizione inizialmente prevista della palestra, troppo vicina a via Giovanni XXIII, e della scuola al parco del Neto. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare il campo da gioco a servizio dell’edificio scolastico collocandolo in prossimità della scuola d’infanzia Munari, verso sud-ovest, liberando, così, una porzione di terreno per posizionare in modo diverso la palestra e la scuola. Cospicua la stima economica per l’intervento, pari a 10milioni di euro. Il nuovo plesso di Settimello sarà costituito da due corpi di fabbrica, uno che ospiterà i locali della scuola e che si svilupperà su due piani fuori terra e l’altro che verrà, invece, adibito a palestra (a disposizione non solo degli alunni) con la previsione di un campo da pallavolo, di spogliatoi e di locali tecnici oltre che di spalti per gli spettatori. Inoltre, sarà realizzato un locale tecnico interrato al di sotto degli spalti. Stando agli obiettivi annunciati la nuova Anna Frank dovrebbe essere una scuola di nuova concezione, con la possibilità di ospitare eventi, incontri, attività e avere la funzione di "centro civico".