Scuola: al liceo Machiavelli-Capponi verrà introdotta l’educazione sessuo-affettiva

Firenze, 11 aprile 2024 - Dal prossimo settembre al liceo Machiavelli-Capponi verrà introdotta l’educazione sessuo-affettiva. Un primo passo, che si concretizzerà attraverso “l’istituzione di gruppi di lavoro tra studenti e docenti” per “immaginare a costruire il percorso”. È quanto fanno sapere gli studenti riuniti nel Collettivo Autorganizzato K1, che stamani a scuola hanno partecipato ad un’assemblea insieme ad alcuni docenti ed alla presidenza proprio per trattare il tema e “l’esigenza sempre più palese dell'educazione sessuo-affettiva, come attività scolastica nelle ore curricolari”

L'assemblea, fanno saper ancora i ragazzi del collettivo, “ha trattato il tema degli stereotipi e dell'importanza della de-costruzione di ognuno di noi per tendere a una trasformazione collettiva con l'obbiettivo di una scuola, così come una società, più sana ed educata alle relazioni, al consenso e alla conoscenza di sé”. I ragazzi si dicono “fiduciosi” che “le belle parole di stamani si concretizzino, perchè l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole deve essere una priorità”.