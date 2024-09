Scuola, aiuti alle famiglie fragili. In arrivo più di duecento domande

Arrivano nuovi soldi per il "bonus scuola": con un’integrazione da 12 mila euro da parte del Comune, che si aggiungono al fondo di Ministero e Regione, potranno essere accontentate le richieste di molte famiglie in più. Il pacchetto di finanziamento infatti non basta purtroppo a dire sì a tutti quegli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado che avrebbero bisogno di un sostegno economico per l’acquisto di materiale didattico e per il pagamento dei servizi aggiuntivi. "Lo scorso anno– ricorda il vicesindaco Francesco Conti – abbiamo ricevuto 240 domande da parte di altrettanti studenti. Siamo riusciti ad accontentare tutti, anche se non con il massimo della cifra procapite prevista".

Quest’anno potenzialmente potrebbero arrivare richieste in più, sintomo di una crisi economica che colpisce le famiglie e mina anche il diritto allo studio. Laddove dei genitori faticano a permettersi libri e servizi, c’è di conseguenza anche un maggiore rischio di abbandono scolastico, che il Comune vuole assolutamente evitare.

"Con questo fondo integrativo – spiega Conti, che ha la delega sulla scuola– vogliamo sostenere i nostri ragazzi nell’imprescindibile diritto allo studio che non è solo libri e quaderni: il bonus potrà essere utilizzato anche per sostenere le spese per una serie di servizi scolastici come il trasporto pubblico o le gite. Anche queste sono occasioni formative e didattiche da assicurare in maniera universale".

Secondo le previsioni del Comune, le domande che arriveranno per il pacchetto scuola (termine di invio: 20 settembre) dai ragazzi fino a 20 anni con Isee inferiore a 15748,78 euro, potranno essere accontentate con una cifra procapite di circa 200 euro.