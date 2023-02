Scudo verde, sì ai controlli ma no ai pedaggi

Veicoli Euro 5: più controlli ma niente pedaggio. Così, in sintesi, il sindaco Dario Nardella torna a chiarire l’obiettivo del cosiddetto scudo verde, il sistema di 81 telecamere pensato per ridurre il traffico a Firenze. "Non è previsto nessun balzello o pedaggio a Firenze – ha ribadito il sindaco nel corso di un’intervista a Lady Radio – Servirà, anzitutto, per monitorare i flussi di traffico dall’esterno all’interno e a individuare i veicoli che oggi non possono circolare. Sulle strade – aggiunge infatti – circolano tanti veicoli diesel euro 4, per questo abbiamo intensificato i controlli". Non si sposta quindi l’opinione del primo cittadino che ha sempre sostenuto di non volere balzelli ma di volere anche evitare la circolazione dei mezzi inquinanti. Di qui l’esigenza dello scudo verde. "Lo utilizzeremo per favorire maggiore attenzione sull’ambiente, selezionando, ad esempio, i bus turistici inquinanti e che non possono circolare". Sorge la necessità parallelamente, "bisogna produrre servizi per accedere alla città. Per questo investiamo sul trasporto pubblico: qualora dovessero aumentare i veicoli vietati, penso agli euro 5, dobbiamo mettere i cittadini in condizione di scegliere il mezzo pubblico invece della macchina".

E proprio sul blocco degli euro 5 va avanti l’interlocuzione della Regione e il rinvio della misura è oggetto di confronto proprio in queste settimane. "Io sono un sindaco che crede molto nell’ambiente e nell’ecologia, però è chiaro che certi passaggi devono essere fatti con un minimo di gradualità, perché gli euro 5 sono tanti e riguardano macchine e auto tutto sommato piuttosto giovani".

Il tema, più in generale, è quello dell’ambiente. A partire dal cambiamento climatico. "E’ sotto i nostri occhi ed è un tema serio che però dal governo nazionale non è stato preso sul serio – lancia la stoccata – ed invece le città hanno bisogno di un vero supporto. Occorre un piano di emergenza ambientale. Per altro io vedrò il ministro Picchetto Fratin proprio nelle prossime ore e parlerò con lui anche di questi argomenti".