Scrosci di pioggia e raffiche di vento Trenta interventi per il maltempo E oggi prosegue l’allerta gialla

Vigili del fuoco attivi per le richieste dei cittadini legate al maltempo che ha caratterizzato la giornata di ieri. Circa trenta gli interventi del comando di Firenze, per distacco di intonaci, rami e alberi pericolanti.

E per la giornata di oggi a prosegue a Firenze l’allarta gialla per la possibilità di temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico nel reticolo minore. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.