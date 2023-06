Scrittori e poeti sulle orme di Luzi Ecco i vincitori del 30° Premio

Grande partecipazione al 30° Premio Luzi di Signa, con oltre 500 persone fra ragazzi, famiglie e autorità. Per la sezione "Racconto - primaria" hanno vinto il terzo premio ex aequo Francesco Farsetti e Ginevra Fibbi; secondi ex aequo Sophia Ciletti e Teresa Nesti; oro per Lapo Bellucci. Per il "Racconto - secondaria" primo premio a Karina Manathuruthy, secondo pari merito per Flavio Neri e Anna Mazzoni; terzo ex aequo per Elettra Turrini e Allegra Tavolucci. Per la sezione speciale "Fumetto - primaria", quest’anno dedicata al cyberbullismo: oro per Irene Sofia Baglioni; argento per Lorenzo Anedda, Matteo Gurrera e Tommaso Uccellieri; ma anche per Camilla Marini, Sebua Giorgi, Luna Hu, Lapo Bellucci, Gabriele Spinelli. Per le medie sul podio Luca Marretti (terzo posto); Giulia Puddu, Agata Pucci, Amas Kamal (secondi); Maria Francesca Oliviero (prima). Per la "Recitazione individuale o piccolo gruppo - primaria": terzo posto pari merito per Sirine Dziri e Sofia Calonaci; Luisa Botti, Giada Arcaleni e Viola Colella; secondo posto per Ginevra Rossellini e Zoe Paoli ma anche per Samuele D’Aversa; prima Chiara Tamai. Per la stessa sezione delle medie, terzo Tommaso Vignolini; seconda Ilenia Franciolini; primo Gregorio Redditi. Nella sezione di "poesia in ricordo di Tommaso Maranghi", riservata all’Agnoletti di Campi, ha vinto Margherita Rocchini; seconda Giulia Gori e terzo Gabriele Rima. Per la "Poesia autografa – primaria", ha vinto Emma Carvelli; seconde pari merito Sophia Ciletti e Sofia Cappello; terzi ex aequo Adele Palli e Lorenzo Taccetti. Per le medie, terzo posto pari merito per Tommaso Nieri e Alessandro Bertini; seconde Rebecca Novellis e Matilde Martinelli; prima Grace Gamba.