Screening gratuito dei melanomi sabato mattina all’ospedale Palagi con i dermatologi dell’Università

All’ospedale Palagi-Iot, sabato dalle 9 alle 13 i dermatologi coordinati dal professor Nicola Pimpinelli, direttore della dermatologia università di Firenze e Ausl Toscana Centro, offriranno consulti gratuiti. Un’opportunità per ricevere una diagnosi di cheratosi attinica, patologia che può evolvere in tumore della pelle. La malattia si presenta con piccole macchie piane o leggermente in rilievo, ruvide, di colore rosa-rosso o meno spesso marrone, che possono essere confuse con semplici inestetismi. In realtà potrebbero essere campanelli d’allarme. La cheratosi attinica è una patologia della pelle che interessa in particolare le persone di età avanzata e pelle chiara, ma non solo. Non è da sottovalutare perché la cheratosi attinica può evolvere verso una forma invasiva di tumore cutaneo, il carcinoma squamocellulare. Diagnosi tempestiva è la parola d’ordine. Prenotazione obbligatoria al link: https:eventi.derma-point.itfirenze