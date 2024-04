Screening cardio. Misericordia insieme a Confartigianato

Primo giorno e primo sold-out per lo screening cardio presso il nuovo punto prelievi degli Ambulatori della Misericordia di Campi nella sede di Confartigianato Firenze. Fra gli oltre 20 che hanno colto subito l’opportunità, anche il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, che si è sottoposto alle analisi ribadendo che "la salute è un bene individuale e collettivo, sempre più al centro". "Confartigianato Firenze – spiega la presidente Serena Vavolo – è lieta di offrire un nuovo servizio alla collettività perché il nostro è un impegno a 360° per la città". "Ringraziamo Confartigianato per la disponibilità dimostrata, certi che la cittadinanza apprezzi questo nostro impegno per la salute", ha aggiunto Cristian Cesari, presidente Cda Ambulatori della Misericordia. Le altre date, per chi si è già prenotato (circa 40), sono il 19 aprile e il 3 maggio. Successivamente, il punto prelievi sarà operativo il mercoledì e il venerdì.