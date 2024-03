Scoviamo il tesoro sconosciuto. Viaggio a Firenze tra le sue meraviglie

Oltre ai famosi Uffizi, Museo dell’Opera del Duomo, Galleria dell’Accademia e famose opere architettoniche come Ponte Vecchio o Piazzale Michelangelo, Firenze nasconde tesori e attività affascinanti che spesso sfuggono all’attenzione dei turisti. Nel 2023 le persone in visita nella nostra città sono davvero tante, circa 14 milioni, incantate dal patrimonio artistico, storico, culturale e scientifico. Firenze però, ospita anche musei minori e collezioni private. Noi alunni della classe IV della scuola San Lorenzo Le Rose, incuriositi, abbiamo scoperto che i musei minori della nostra città, non solo ospitano opere di grande rilevanza, ma sono anche incantevoli e divertenti. Diversi di questi hanno attratto la nostra attenzione: La Specola, museo di storia naturale, è il museo scientifico più antico d’ Europa, qui si trovano cere che rappresentano parti del corpo umano; il Museo Galileo (Istituto e Museo di Storia della Scienza) conserva una raccolta di strumenti scientifici più rilevanti al mondo, importanza attribuita alla scienza da parte della dinastia medicea e dei granduchi lorenesi; Museo Egizio, oggetto di visita da parte della nostra classe, dove abbiamo ammirato vere mummie, sarcofagi, statue di faraoni; Cattedrale dell’Immagine nella chiesa sconsacrata di Santo Stefano, il primo centro italiano per le esperienze di arte immersiva con multiproiezioni sulle pareti della chiesa o esperienze in 4D; Museo Stibbert, una villa circondata dal parco, con oggetti di antiquariato, arazzi, mobili antichi, dipinti di grandi pittori, armi e armature provenienti dall’Europa, Medio Oriente e soprattutto dal Giappone (la più grande collezione al mondo fuori territorio); Museo del Treno in Santa Maria Novella, è un viaggio immaginario nella storia del treno, con modelli costruiti da modellisti con resine odontoiatriche di facile adattabilità; Museo delle Illusioni, dove le illusioni incontrano arte, scienza ed esperienza educativa oltreché intrattenimenti e giochi di luce, creando disegni e ombre divertenti. Questi musei minori sono davvero preziosi e perché non organizzare una caccia al tesoro alla scoperta di questi "gioielli"? Sarebbe bello organizzare un gioco che coinvolga turisti e cittadini con navette in tutta la città pronte a scortarci alla ricerca del tesoro! Potrebbe essere un momento interessante, di scambio interculturale, dove turisti e cittadini si incontrano per ammirare una della città più belle del mondo!