Scortano in ospedale donna incinta rimasta bloccata nel traffico. Il saluto dei due agenti al neonato

Umberto e Gianluca sono i due agenti di polizia che il 9 gennaio scorso andarono in aiuto di una ragazza, incinta di 9 mesi, rimasta bloccata nella sua auto dopo un incidente tra la tramvia e una macchina. Lo scontro provocò un traffico enorme. La donna, imbottigliata sul viale, iniziò a sentire le contrazioni ed ebbe la rottura delle acque: in preda al panico chiamò il numero dell’emergenza che invio i due poliziotti. Mentre uno dei due poliziotti si mise alla guida della macchina della signora, l’altro con la volante faceva da apripista nel traffico per poter arrivare in ospedale nel più breve tempo possibile. "Il risultato - si legge su Facebook - è questa splendida creatura, Daniele, tra le braccia della mamma e con i due nuovi zii al suo fianco che poi sono andati a trovarlo. Buona vita".