Scoprire la musica. Le lezioni gratuite

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi per il progetto AvventurArti dell’Associazione ART-U, si tratta di lezioni completamente gratuite di musica e teatro per bambini dai 6 agli 11 anni che provengono da famiglie in situazione di svantaggio economico. L’opportunità, per un totale di 14 posti, è stata resa possibile grazie

al contributo della Fondazione Marchi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Scandicci. Le attività si terranno alla Casa del Popolo di San Colombano (via San Colombano 114, Scandicci), tra i mesi di gennaio e giugno. Le borse disponibili sono 7 per il corso di teatro e 7 per il corso di musica.

Per fare richiesta dell’agevolazione

è necessario iscriversi

sul sito www.associazioneartu.com