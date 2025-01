Scoprire il territorio. Doppio appuntamento con i tour turistici

Doppio tour turistico a Impruneta nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio. A organizzare le due iniziative è Enjoy Chianti, agenzia gestore per il Comune dell’Ufficio Turistico di Impruneta con sede sotto i Loggiati del Pellegrino, in collaborazione con le associazioni locali. Un modo, spiegano dall’amministrazione e da Enjoy Chianti, "per incentivare la conoscenza del territorio e offrire esperienze coinvolgenti per i visitatori delle strutture ricettive locali", ma anche per cittadini più curiosi o "vicini di casa".

Si parte l’11 gennaio con "L’oro Rosso di Impruneta": in programma la visita alla storica Antica Fornace Mariani M.I.T.A.L, riconosciuta dal marchio CAT (Ceramiche Artistiche e Tradizionali), con approfondimento sui moderni processi di produzione della terracotta. Seguirà la visita alla Fornace Agresti: risalente al 1700, conserva reperti archeologici della ceramica imprunetina. Ci sarà poi un laboratorio di terracotta (durata un’ora), durante il quale i partecipanti potranno realizzare un manufatto in terracotta da portare a casa. In alternativa, possono scegliere la degustazione guidata di olio extravergine di oliva di Impruneta, premiato dal Gambero Rosso, e di formaggi biologici della Fattoria Triboli.

Domenica 12 gennaio dalle 14,30 alle 18 tour "Tesori di Impruneta" con visita guidata alla Galleria Filtrante e poi al Centro Paolieri di Creatività, con ascolto di novelle di Ferdinando Paolieri. Segue l’ingresso al Museo della Festa dell’Uva che racconta la tradizione della festa e la storia della vendemmia locale. Prenotazione all’Ufficio Turistico di Impruneta o a [email protected], tel. 055.2036555.

Manuela Plastina