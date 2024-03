Scopriamo il lago di Bilancino. E’ un paradiso, venite a visitarlo

A pochi chilometri da Firenze, immerso nel paesaggio mugellano, possiamo godere di una delle più grandi distese d’acqua della Toscana: il Lago di Bilancino. Immaginati di trovarti nella bellezza della natura dove l’azzurro del cielo incontra e abbraccia il verde della campagna e dove l’occhio umano si perde nell’infinito delle nuvole. Noi ragazzi passiamo diversi pomeriggi a guardare gli uccelli migrare, ad ammirare i colori sgargianti dei pesci, a percepire gli odori dei fiori. Abbiamo la fortuna di vivere in un piccolo paese e di stare a stretto contatto con la natura; certo, a volte, ci manca la vita della città con i suoi negozi, le attrazioni, gli svaghi, ma a noi va bene così, siamo felici di ciò che abbiamo. Quindi non ci resta che presentare questa splendida oasi di paradiso, cercando di invogliare i nostri coetanei a farci visita. I canneti, i filodendri e le felci, con le loro foglie rigogliose, creano un ambiente adatto per la cova, dove aironi e gru cercano un angolo di tranquillità, lontano dagli occhi curiosi della gente e, nelle acque, si possono intravedere pesci che sguazzano liberamente.

Tra questi il cavedano, con il suo corpo allungato e le sue pinne colorate, si fa riconoscere quando nuota in superficie oppure la carpa blu-verde sulla parte dorsale e gialla sul ventre o la trota iridea dalla grande bocca e il colore dorato. L’uccello migratore più comune e conosciuto è l’airone bianco che plana a filo d’acqua in cerca di cibo, anche il cormorano è un frequentatore abituale che, con il suo collo lunghissimo, pesca in profondità, quasi come se volesse creare un filo conduttore fra noi e quel piccolo gruppo di case che è stato sommerso nel 1996 con la costruzione della diga. Questa suggestiva cornice fa da contorno a chiunque voglia praticare sport all’aria aperta, dalla canoa all’equitazione, dalla vela alla corsa campestre. Numerosi sono gli stabilimenti balneari che offrono noleggi di pedalò e sci d’acqua dove è possibile mangiare la sera o semplicemente fare una merenda veloce o gustarsi un aperitivo guardando il tramonto.

Allo sbocciare dei fiori, in primavera, si assiste a un tripudio di colori che sfuma dal viola al bianco con pennellate di rosso e giallo. Gli alberi, tutti in fila come soldatini, si estendono dritti e fieri su tutto il territorio lacustre, re indiscussi di ogni prato. Il Lago di Bilancino rappresenta una destinazione unica, sia per gli amanti della natura, sia per gli sportivi e per appassionati di gastronomia. Se fai un viaggio in Toscana, inserisci questa meta nella lista delle tue destinazioni imperdibili.