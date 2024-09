Scoppia incendio: paura nella notte. Distrutta ex tintoria di via Einstein

Pauroso incendio nella notte con fiamme alte e ben visibili da ogni parte della città e anche dall’autostrada A11. Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 22 di ieri sera è andata in fiamme l’ex tintoria di via Einstein, nella zona di Capalle. L’edificio, situato tra l’azienda Leonardo spa e il centro commerciale I Gigli, era in disuso da tempo. Ma al suo interno erano ancora presenti bancali in legno e vecchi tessuti, due materiali che hanno alimentato le fiamme, arrivate a quattro- cinque metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e dela sede centrale. "Almeno sei-sette autobotti, qui c’è un gran via vai di mezzi" racconta l’assessore Daniele Matteini, presente sul posto per seguire le operazione. L’incendio è andato avanti per tutta la notte con i vigili del fuoco che fin da subito hanno circoscritto l’area interessata ma che la presenza di materiali altamente infiammabili ha allungato i tempi per domare le fiamme. Dalle primissime informazioni pare che nell’ex tintoria non ci fosse nessuno. Ma la zona, in passato, è stata più volte attenzionata perché ridotta a discarica abusiva e messa sotto sequestro dalle autorità competenti.