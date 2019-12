Firenze, 27 dicembre 2019 - Sorpresi dalla polizia a rubare in una cantina due ladri si sono nascosti dentro i mobili, ma è stato tutto inutile perché sono stati scoperti . È accaduto a Firenze, in via Kiev, la notte di Natale, protagonisti due uomini, 22 e 30 anni, entrambi originari della Romania, già noti alle forze dell'ordine, poi arrestati per tentato furto aggravato in un'abitazione.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno alle 2.30 in uno stabile in seguito all'allarme al 113 dato da un condomino svegliato dal trambusto. Quando la polizia è arrivata, ha trovato le porte di due cantine danneggiate e aperte: apparentemente non c'era alcuna traccia di alcuno. I due si erano nascosti dentro dei mobili venendo però poi scoperti e arrestati.