Scooter rubati a Firenze: denunciati tre giovanissimi, due sono minorenni

Firenze, 1 aprile 2023 – Tre giovanissimi sono stati denunciati per ricettazione perché sorpresi dalla polizia in sella a scooter rubati. Sono sei in tutto motorini sottratti e poi restituiti ai legittimi proprietari. Questo il bilancio dei servizi di controllo della polizia eseguiti nei giorni scorsi e mirati al contrasto di furti di veicoli.

Tre i ragazzi di origine straniera denunciati per ricettazione. Il primo è un 16enne peruviano: era in sella allo scooter e alla vista di una volante, secondo quanto emerso, ha tentato di scappare. Gli agenti lo hanno fermato in via Maragliano e, secondo quanto emerso, hanno scoperto che il veicolo era rubato. Valore di 2mila euro, il mezzo è stato restituito al proprietario.

Identica sorte per un 16enne tunisino fermato in zona piazza Dalmazia anche lui su uno scooter. I poliziotti hanno notato che il blocco di accensione era privo di chiavi e presentava segni di forzatura e, dopo alcune verifiche, hanno scoperto che il mezzo, del valore di 800 euro, era stato appena rubato in via Vittorio Emanuele.

A Sesto Fiorentino, invece, sono stati ritrovati altri quattro scooter rubati, tre dei quali abbandonati in un cortile condominiale in via Alessandro D'Ancona. Il quarto era guidato da un 19enne italiano che è stato fermato dagli agenti in via Azzari e poi denunciato per ricettazione e pure sanzionato perché privo di patente di guida.