Scontro tra moto d’acqua al lago. Ventiseienne in gravi condizioni

Grave incidente in acqua al Lago Borgioli (X-Lake) di Signa. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, intorno alle 14.40 di ieri, un ragazzo di 26 anni nato a Prato e residente a Montemurlo è caduto da una moto d’acqua durante un giro nel lago, venendo travolto da un secondo scooter acquatico che lo seguiva a poca distanza, il cui conducente non è riuscito a evitarlo. Il 26enne sarebbe a finito sott’acqua per alcuni secondi (il tempo esatto resta da definire) prima di essere soccorso e portato a riva. Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto di medico e volontari della Pubblica assistenza che hanno effettuato le manovre di rianimazione. Visto che il ragazzo era in stato d’incoscienza e che sembrava aver subito un trauma cranico, è stato stabilizzato, intubato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi. I parametri sarebbero sempre rimasti discreti, ma il 26enne è comunque ricoverato in prognosi riservata in attesa di capire sia la gravità del trauma cranico che l’esatto tempo di permanenza in acqua.

Al lago Borgioli, che si trova nell’area dei Renai, ma all’esterno dell’omonimo parco, sono arrivati ieri anche i carabinieri della stazione e della compagnia di Signa, che stanno ora cercando di ricostruire meglio la dinamica dei fatti, anche in base alle testimonianze delle persone presenti a riva. Non è purtroppo la prima volta che nel lago in questione si verificano incidenti. Lo scorso settembre, per un’altra sfortunata concatenazione di eventi, uno sportivo di 43 anni, annegò dopo essere finito in acqua da una Dragon Boat.