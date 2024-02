Scontro fra mezzi pesanti, traffico in tilt nel Valdarno fiorentino

Valdarno (Firenze), 27 febbraio 2024 - Grave incidente sulle strade del Valdarno fiorentino. Il sinistro che avrebbe coinvolto, dalle prime notizie emerse, due mezzi pesanti, è avvenuto sulla regionale 69 all’altezza di via dei Ciliegi, Reggello, intorno alle 6,30. Sono intervenuti un’ambulanza del 118, l’automedica, i vigili del fuoco e anche carabinieri e polizia municipale. Una persona è stata portata all’ospedale di Careggi in codice rosso per un politrauma: era rimasta incastrata con gli arti inferiori nell’abitacolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 7, ma il traffico è tuttora in tilt. Praticamente bloccata da ore la viabilità in tutto il Valdarno fiorentino, con ripercussioni anche sul fronte aretino. Lunghe code si sono formate da Reggello fino a Figline Valdarno e anche verso Matassino e Rignano, con centinaia di auto ferme in attesa che la situazione si sblocchi.