Scontro di Canapaia, la cerimonia

Domenica a Vaglia, in località Canapaia, si terrà una cerimonia in ricordo dello scontro a fuoco che 80 anni fa vide contrapporsi i partigiani e le truppe tedesche lungo la via Bolognese. Un evento mai celebrato, in quanto non vi furono vittime accertate fra i partigiani, ma solo fra i militari tedeschi. Protagonista fu la formazione partigiana pratese "Orlando Storai" che fu attaccata a fine marzo 1944. Nello scontro i partigiani ebbero la meglio sui tedeschi, che furono messi in fuga. Nelle settimane successive i tedeschi uccisero 14 civili nel corso del rastrellamento. Il programma di domenica prevede una breve escursione con partenza alle 8.30 da Paterno. Alle 11.45 si terrà poi la cerimonia di inaugurazione di un cippo con targa, alla presenza del sindaco. Alle 15.30, infine, al Centro civico verrà presentata la ricerca dell’Associazione 6 Settembre di Figline di Prato.

