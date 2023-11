Corteo pro Palestina, scontri fra polizia e studenti

Firenze, 21 novembre 2023 – Scontri con cariche di contenimento da parte delle forze dell'ordine stamani in piazza Brunelleschi a Firenze nei confronti di partecipanti a una manifestazione pro Palestina. Secondo quanto spiegato dalla Questura l'intervento è stato deciso perché i manifestanti si sarebbero mossi in corteo e si è temuto che volessero raggiungere la sinagoga della vicina via Farini. Da quanto spiegato dalla polizia non ci sarebbero feriti. Un centinaio i partecipanti alla manifestazione, promossa dal Collettivo degli studenti dell'Ateneo e autorizzata come presidio sotto il rettorato in piazza San Marco durante la seduta del Senato accademico.

Su Fb il Collettivo di Ateneo aveva annunciato il presidio-assemblea sotto il rettorato a partire dalle 9 per mobilitarsi come studenti “per chiedere la cessazione dei rapporti tra Unifi e gli atenei israeliani e una presa di posizione chiara dell'ateneo sul genocidio in atto”.

Israele, si legge ancora nel post, "sta portando avanti un genocidio e un'operazione di pulizia etnica e il nostro ateneo, come molti altri in Italia, è complice producendo ricerca militare travestita da civile e riproducendo l'ideologia e la cultura sionista, grazie anche all'associazione MedOr Leonardo presieduta dal deputato Pd ed ex ministro dell'interno Marco Minniti, a cui partecipa anche la nostra rettrice. Come studenti e studentesse non possiamo restare in silenzio, mobilitiamoci al fianco del popolo palestinese! Fuori Israele da Unifi - Per una Palestina libera!”. Sempre secondo quanto spiegato dalla Questura, sarebbero state una settantina le persone che si sarebbero mosse poi in corteo.