Scontri a Firenze: Fiorentina e Montpellier, i tifosi si affrontano sul ponte con aste e fumogeni Lancio di fumogeni e di aste prima della partita amichevole tra i viola e i francesi. Alcuni minuti di caos in strada. I supporter transalpini erano in città per l’amichevole al Viola Park contro la squadra del presidente Commisso