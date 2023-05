Sconti a chi già risparmia Usando tram, bici e caldaie

di Fabrizio Morviducci

A Scandicci arrivano gli ecoincentivi. Il Comune pubblicherà il 24 maggio il nuovo bando per i bonus ambientali, che scadrà il 27 novembre. E’ possibile fare domanda per avere contributi non solo sull’acquisto di mezzi ecologici, ma anche per ottenere sconti sull’abbonamento ai mezzi pubblici. Vediamo nel dettaglio quali sono le facilitazioni. Ci sono contributi del 20% su abbonamenti Autolinee Toscane, 250 euro su bici a pedalata assistita, monopattini, hoverboard, segway elettrici (fino a 100 euro), ciclomotori, motocicli e quadricicli elettrici (fino a 500 euro), caldaie a metano di ultima generazione in sostituzione di una con almeno 10 anni (fino a 400 euro), bio trituratori (fino a 250 euro). I contributi valgono per acquisti effettuati da cittadini di Scandicci (uno solo per ognuno) dall’inizio dell’anno fino alla scadenza del bando (27 novembre), sono retroattivi e verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

"Sostituire la vecchia caldaia con una di ultima generazione – ha detto l’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini – così come decidere di muoversi con mezzi alternativi all’auto e ai veicoli a motore endotermico, sono scelte che danno benefici importanti all’aria che respiriamo, e al tempo stesso ai nostri bilanci familiari. Negli ultimi anni il Comune, uno dei pochi in Italia ad erogare contributi alle famiglie per buone pratiche ambientali, adegua gli ecoincentivi alle nuove necessità, ai progressi tecnologici e alle esigenze dei cittadini; il nostro ufficio Ambiente inoltre mette il massimo impegno per facilitare le pratiche a chi decide di fare richiesta dei contributi per il miglioramento della qualità dell’aria".

L’attribuzione dei contributi avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande attestato dal giorno e dal numero di protocollo. I moduli e il bando disponibili dal 24 maggio 2023 nella sezione Bacheca del sito web del Comune di Scandicci. Il bonus sarà comunque erogato in base all’accertamento da parte dell’ufficio Ambiente e Verde della documentazione disciplinata dal bando. Un’opportunità per rinnovare il parco dei mezzi in città, ma anche e soprattutto per sostenere l’acquisto di bici e altri velocipedi a trazione elettrica. Info: Ufficio Ambiente 0557591245, 0557591288 – [email protected]