ScienzEstate 2024, chi ha vinto. Dai ragazzi soltanto buone idee

All’Università di Firenze è l’ora di "ScienzEstate 2024". E’ stata inaugurata ieri mattina nell’aula magna, la manifestazione promossa da OpenLab, centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica dell’Ateneo. L’apertura della XXI edizione ha visto la premiazione dei vincitori del Concorso "Buona Idea!", contest di idee rivolto agli studenti di scuole e università toscane. La consegna dei riconoscimenti si è svolta alla presenza della prorettrice alla didattica Ersilia Menesini, della presidente di OpenLab Antonella Salvini e dell’assessora a scuola, politiche educative, rapporti con l’Università del Comune di Sesto Fiorentino. Nella sezione riservata agli studenti universitari, il primo premio è andato ad Andrei Florea, iscritto al corso di laurea in Ingegneria informatica dell’Ateneo. Per quanto riguarda studenti e classi di scuole superiori di secondo grado, sul gradino più alto si è posizionato Alessio Bonci, studente della classe 2D del Liceo scientifico "Guido Castelnuovo".

Riconoscimento speciale alla 5B Indirizzo grafica del Liceo artistico "Porta Romana - Sesto Fiorentino". La classe 2D dell’Istituto Comprensivo Altiero Spinelli di Scandicci si è aggiudicata il primo premio. Infine, per la categoria riservata alle primarie, il primo premio è andato alla terza dell’Istituto San Giuseppe dell’Apparizione (Firenze). I vincitori del contest hanno ricevuto buoni per libri. Si è tenuto anche un workshop sul tema dell’edizione 2024 di ScienzEstate: "La Scienza per la pace e lo sviluppo". Sono intervenuti Alberto Tonini, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ("Fare la pace per non fare la guerra"), Valentina Rimondi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Terra ("Le georisorse minerarie per un futuro sostenibile") e Lucia Ferrone, ricercatrice del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa ("Cosa vuol dire essere poveri?"). Mercoledì e giovedì, ScienzEstate si sposterà al Campus di Sesto Fiorentino dalle 18 alle 23, dove avranno luogo laboratori interattivi, giochi, workshop, spettacoli di divulgazione scientifica e visite guidate nei laboratori dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca. Tutte le attività saranno a libero accesso e per alcune sarà necessaria la prenotazione ([email protected], su www.openlab.unifi.it).

O.Mu.